Рыженков: закрытием границы с Беларусью Польша подложила мину под отношения с другими странами

Он упомянул о визите в Польшу министра иностранных дел КНР. Теперь, как считает белорусский дипломат, Варшаве придется оправдываться перед Пекином за свои решения. «Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив какие-то сроки доставки товаров», — заметил министр.