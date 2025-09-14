Рыженков: закрытием границы с Беларусью Польша подложила мину под отношения с другими странами

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытием границы с Беларусью Польша подложила плохую мину под отношения с другими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Когда Польша приняла решение (о закрытии границы с Беларусью. — Прим. БЕЛТА), она ведь и свои интересы подорвала и, кроме того, подложила плохую мину под отношения с другими странами», — сказал Максим Рыженков.
Он упомянул о визите в Польшу министра иностранных дел КНР. Теперь, как считает белорусский дипломат, Варшаве придется оправдываться перед Пекином за свои решения. «Пусть объясняются с Китаем, почему более чем неделю под абсолютно надуманным предлогом китайские товары будут стоять на границе и не дойдут до своих покупателей, тем самым нарушив какие-то сроки доставки товаров», — заметил министр.
Максим Рыженков убежден, что после белорусско-российских учений «Запад-2025» Польша откроет границы. «Никуда они не денутся, они границу откроют», — заявил он.