Ростовский губернатор не дозвонился до Москвы из-за отключения интернета

«У нас было запланировано выступление губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича. Буквально две минуты назад из-за соблюдения режима безопасности там отключили интернет», — сказал Якушев.
Позже это прокомментировал председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной, очевидно, с отражением очередной вылазки нашего противника и необходимости погасить возможности нанести ущерб», — заявил политик.
По его словам, выборы проходят «в, по сути, боевых условиях», причем не только на территории субъектов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.
Слюсарь претендует на победу в первом туре. После обработки 6,21% протоколов у него 84,1% голосов.
Совещание «Единой России» с представителями регионов проходило по видео-конференц-связи в здании Центрального исполкома «Единой России» в Москве.