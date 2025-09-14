Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский губернатор не дозвонился до Москвы из-за отключения интернета

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь не смог принять участие в совещании «Единой России» с регионами по итогам выборов. Об этом в ходе мероприятия заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«У нас было запланировано выступление губернатора Ростовской области Слюсаря Юрия Борисовича. Буквально две минуты назад из-за соблюдения режима безопасности там отключили интернет», — сказал Якушев.

Позже это прокомментировал председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной, очевидно, с отражением очередной вылазки нашего противника и необходимости погасить возможности нанести ущерб», — заявил политик.

По его словам, выборы проходят «в, по сути, боевых условиях», причем не только на территории субъектов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.

Слюсарь претендует на победу в первом туре. После обработки 6,21% протоколов у него 84,1% голосов.

Совещание «Единой России» с представителями регионов проходило по видео-конференц-связи в здании Центрального исполкома «Единой России» в Москве.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше