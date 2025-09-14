Ричмонд
Армия Израиля завершила подготовку к наземной операции в Газе, сообщил Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Газа и его захвату с целью ликвидации последних оплотов палестинского движения ХАМАС, маневры начнутся в ближайшее время, сообщила в воскресенье гостелерадиокомпания Kan.

Источник: Reuters

«ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции “Колесницы Гидеона 2”, который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации», — говорится в сообщении на сайте Kan.

Отмечается, что Израиль также готовится к росту международного осуждения этой операции на фоне «провального нападения» на высокопоставленных представителей ХАМАС в Дохе на прошлой неделе и международной критики этого шага. В то же время, как отмечает Kan, высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дают понять, что в условиях тупиковой ситуации с соглашением об освобождении заложников, сорванного после покушения в Дохе, избежать расширения боевых действий в Газе не удастся.

Движение ХАМАС также готовится к началу наземной операции Израиля и назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах, говорится в репортаже гостелерадиокомпании.

На прошлой неделе Армия обороны Израиля значительно усилила атаки в городе Газа, нанося удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре ХАМАС, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах Газы — в районах Шуджаийя и Зейтун.

По оценками израильских военных, около 300 тысяч жителей Газы покинуло город следуя призывам ЦАХАЛ об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, в ЦАХАЛ готовятся, что примерно такое же число жителей останется в городе, когда начнется наземная операция.

