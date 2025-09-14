Армия Израиля завершила подготовку к наземной операции в Газе, сообщил Kan

Отмечается, что Израиль также готовится к росту международного осуждения этой операции на фоне «провального нападения» на высокопоставленных представителей ХАМАС в Дохе на прошлой неделе и международной критики этого шага. В то же время, как отмечает Kan, высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дают понять, что в условиях тупиковой ситуации с соглашением об освобождении заложников, сорванного после покушения в Дохе, избежать расширения боевых действий в Газе не удастся.