В Минцифры сообщили, что с помощью ДЭГ проголосовали 1,5 млн россиян

Итоговая явка на голосование через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,54%, в онлайн-выборах в России поучаствовали более 1,5 миллиона граждан страны. Об этом сообщило Минцифры.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования закончился во всех субъектах Российской Федерации, где он проходил. Она отметила, что предварительные итоги выборов разного уровня в России будут подведены в понедельник, 15 сентября.
Как писал сайт KP.RU, представитель ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, ознакомившись с ходом голосования за губернаторов и других глав регионов в Москве, заявил, что система электронного голосования завоевала доверие, этот формат очень интересный. Депутат отметил, что информационный центр постоянно находился на связи с наблюдателями на 14 участках, следил за ситуацией на них при помощи камер видеонаблюдения и контролировал непрерывность электронного голосования.