В Минцифры сообщили, что с помощью ДЭГ проголосовали 1,5 млн россиян

Как писал сайт KP.RU, представитель ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, ознакомившись с ходом голосования за губернаторов и других глав регионов в Москве, заявил, что система электронного голосования завоевала доверие, этот формат очень интересный. Депутат отметил, что информационный центр постоянно находился на связи с наблюдателями на 14 участках, следил за ситуацией на них при помощи камер видеонаблюдения и контролировал непрерывность электронного голосования.