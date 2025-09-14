Рыбаков рассказал о письме Лукашенко в адрес Трампа

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о письме Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента США Дональда Трампа, сообщает БЕЛТА.
Не так давно в разговоре с белорусскими журналистами Александр Лукашенко рассказал, что планирует написать письмо Президенту США. В этой связи у Валентина Рыбакова поинтересовались, известно ли ему что-то об этом послании.
«Я знаю, что письмо написано», — лаконично ответил белорусский дипломат.
Говоря о последних переговорах с американской стороной, которые прошли в Минске, Валентин Рыбаков заявил, что делегация из США пребывала в приятном шоке.
«Они, наверное, минут 15 меня просто не отпускали на выходе перед тем, как уехать обратно к себе в гостиницу. Восхищались тем, как Президент вел беседу. Восхищались тем (и признают это), что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним», — сказал постоянный представитель Беларуси в ООН.
Днем 11 сентября стало известно о новом раунде белорусско-американских переговоров — Президент Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Это не первый приезд американца в Минск. В июне он уже был на переговорах у главы белорусского государства в составе делегации во главе со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом.
Что касается самой встречи, то на ней стороны обсудили около 10 различных вопросов, которые касаются всего комплекса белорусско-американских отношений. Александр Лукашенко предложил искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. «Никуда не уйдем от вопросов войны и мира», — сказал он.
Джон Коул привез в Минск письмо от Дональда Трампа, которое зачитал на встрече с Александром Лукашенко.
«Уважаемый господин Лукашенко, Мелания (супруга Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА) присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения, — говорится в послании. — Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси».-0-