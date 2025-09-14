АдГ улучшила результат на местных выборах в самой густонаселенной земле ФРГ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) значительно улучшила свои позиции на выборах в местные органы власти в Северном Рейне-Вестфалии, набрав 16,5% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.
Эти результаты почти в три раза больше по сравнению с результатом 5,1% на предыдущих выборах в 2020 году.
По прогнозам, АдГ занимает третье место, в то время как победителем выборов стал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) занимает второе место с 22,5%. Обе эти партии показали небольшое снижение результатов по сравнению с предыдущими выборами, что стало худшим показателем с момента образования федеральной земли в 1946 году.
Потери ожидаются также у «Зеленых», которые, согласно прогнозам, получат 11,5% голосов, тогда как пять лет назад их результат составил 20%. Левая партия, вероятно, немного улучшит свои позиции с 5,5%, а Свободная демократическая партия Германии наберет лишь 3,5%.
Предварительная явка на выборах составила 58,5%, что на 6,6% больше по сравнению с 2020 годом. Эти выборы стали первым крупным голосованием после прихода к власти правительства канцлера Фридриха Мерца в мае и служат индикатором политических настроений в стране. В выборах участвовали около 13,7 млн граждан, которые могли выбрать мэров и членов различных органов местного самоуправления. -0-