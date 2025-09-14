Единый день голосования в России завершен. Участие приняли более 16 млн человек

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 по 14 сентября 2025 года в 81 регионе России состоялся единый день голосования. В 20 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент, а в 11 субъектах были избраны депутаты законодательных собраний. Об этом сообщает ТАСС.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил, что выборы прошли в соответствии с законом и без нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. В заявлении временной рабочей группы СПЧ подчеркивается высокий уровень доверия граждан к избирательной системе, отсутствие провокаций и призывов к противоправным действиям, а также активность избирателей. По итогам мониторинга выборов СПЧ сообщается, что все процедуры были соблюдены и выборы прошли без нарушений.
В 81 регионе России завершилось голосование на выборах губернаторов и депутатов. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, к утру 14 сентября участие в выборах приняли более 16 млн человек, из них свыше 1,4 млн проголосовали дистанционно.
Досрочное голосование прошло без нарушений в труднодоступных территориях, а впервые на передовой в зоне СВО использовались БПЛА для доставки урн. В Москве создали экстерриториальные участки для выборов 19 регионов, где проголосовали почти 12 тыс. человек.
Высокая активность наблюдалась и в онлайн-голосовании: на платформе ДЭГ к 18.00 мск проголосовали более 1,5 млн человек с явкой 90%. Наибольшая явка среди высших должностных лиц зафиксирована в Татарстане (66,5%) и Севастополе (60,7%).-0-