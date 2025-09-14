Единый день голосования в России завершен. Участие приняли более 16 млн человек

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил, что выборы прошли в соответствии с законом и без нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. В заявлении временной рабочей группы СПЧ подчеркивается высокий уровень доверия граждан к избирательной системе, отсутствие провокаций и призывов к противоправным действиям, а также активность избирателей. По итогам мониторинга выборов СПЧ сообщается, что все процедуры были соблюдены и выборы прошли без нарушений.