Российские избирательные участки эвакуировали из-за атаки дронов

«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников избирательного процесса пришлось эвакуировать», — отметила она.
По словам Памфиловой, голосование перенесли в другие места. Была проделана серьезная работа по оборудованию резервных помещений, источников питания, электроснабжения и проработана система быстрой эвакуации.
До этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов сообщил, что в России зафиксировано 10 попыток совершения терактов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на избирательных участках, из них семь — в Белгородской и три — в Брянской областях. Никто не пострадал.
11 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.