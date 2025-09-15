Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские избирательные участки эвакуировали из-за атаки дронов

Три участка в Белгородской области и один в Брянской эвакуировали из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время выборов. Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Источник: Газета.Ру

«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников избирательного процесса пришлось эвакуировать», — отметила она.

По словам Памфиловой, голосование перенесли в другие места. Была проделана серьезная работа по оборудованию резервных помещений, источников питания, электроснабжения и проработана система быстрой эвакуации.

До этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов сообщил, что в России зафиксировано 10 попыток совершения терактов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на избирательных участках, из них семь — в Белгородской и три — в Брянской областях. Никто не пострадал.

11 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше