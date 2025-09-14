Медведев попросил не растерять доверие граждан

Медведев призвал сохранить доверие граждан после выборов.
Победа на выборах является значимым достижением, но не менее важно сохранить кредит доверия, оказанный избирателями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
«Рейтинги и победа на выборах важны, однако важнее не растерять кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования», — сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что исполнение предвыборных обещаний остается ключевым фактором для будущих успехов на выборах. Медведев также обратил внимание на ответственность депутатов и глав регионов перед гражданами, которые поддержали их в ходе голосования.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о выполнении ключевых задач, включая снижение безработицы, развитие строительства и меры поддержки семей участников СВО. Эксперты отмечали, что Гольдштейну удалось избежать конфликтов с местными элитами, что отличает его от предыдущего главы региона.