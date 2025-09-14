Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области

Как уточняет ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников занимает второе место с результатом 5,26%. Далее следуют Алексей Томанов из ЛДПР — 4,16% и Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — За правду» — 2,51%. «Хинштейн значительно опережает соперников по количеству набранных голосов», — сообщается на онлайн-табло информационного центра ЦИК. В ведомстве подчеркнули, что данные обновляются в режиме реального времени по мере поступления информации с избирательных участков.