Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области

Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,8% голосов.

Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области с 86,8% голосов.

Врио губернатора Курской области Александр ХинштейнЕдиная Россия») лидирует на выборах главы региона, набирая 86,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ по итогам обработки 50,06% протоколов, представленные 14 сентября на онлайн-табло информационного центра ЦИК.

Как уточняет ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников занимает второе место с результатом 5,26%. Далее следуют Алексей Томанов из ЛДПР — 4,16% и Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — За правду» — 2,51%. «Хинштейн значительно опережает соперников по количеству набранных голосов», — сообщается на онлайн-табло информационного центра ЦИК. В ведомстве подчеркнули, что данные обновляются в режиме реального времени по мере поступления информации с избирательных участков.

В пресс-службе ЦИК отмечают, что обработка протоколов продолжается. В регионе работали наблюдатели и представители партий. За процессом голосования следили члены избирательных комиссий и эксперты. По состоянию на 14 сентября серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Итоги голосования будут объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней. На данный момент ведется подсчет голосов. Подробности выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.

