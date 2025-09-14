В Москве подвели предварительные результаты выборов глав регионов

Так, после обработки результатов голосования на экстерриториальных участках в Москве, в Архангельской области лидирует Александр Цибульский с результатом в 55%. В Чувашской республике — Олег Николаев (52%), в Тамбовской области — Евгений Первышов (58%), в Севастополе — Михаил Развожаев (71%), в Свердловской области — Денис Паслер (53%), в Ростовской области — Юрий Слюсарь (64%), в Республике Коми — Ростислав Гольдштейн (56%), в Пермском крае — Дмитрий Махонин (63%).
В Оренбургской области лидирует Евгений Солнцев (57%), в Иркутской области — Игорь Кобзев (56%), в Калужской области — Владислав Шапша (68%), в Камчатском крае — Владимир Солодов (58%). В Костромской области — Сергей Ситников (63%), в Краснодарском крае — Вениамин Кондратьев (61%).
В Курской области лидирует Александр Хинштейн с результатом 82%. В Ленинградской области лидирует Александр Дрозденко с результатом 53%. В Новгородской области лидирует Александр Дронов с результатом 54%. В Брянской области лидирует Александр Богомаз с результатом 68%. В Еврейской автономной области лидирует Мария Костюк с результатом 72%.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков.