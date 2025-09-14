Ричмонд
РКН: На выборах зафиксировали больше 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Во время выборов зарегистрировали 181 DDoS-атаку на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Их общая продолжительность составила 7 часов, сообщили в Роскомнадзоре.

Источник: Life.ru

По информации ведомства, среди атак отмечены нападения на департамент информационных технологий Москвы и ресурсы дистанционного электронного голосования.

«Общая продолжительность DDoS-атак составила 7 часов 00 минут. Мощность в пике достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 миллиона пакетов», — приводит комментарий Роскомнадзора РИА «Новости».

Ране заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что на избирательные участки пришли свыше 16 миллионов человек. В эти дни функционировало почти 50 тысяч избирательных участков.