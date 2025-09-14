Трамп признался, что умные люди его не любят

Президент Соединённых Штатах Дональд Трамп заявил, что умные люди плохо относятся к нему. Видеозапись с речью американского лидера распространилась в социальных сетях.
«Умные люди меня не любят. И не любят то, о чем я говорю», — сообщил глава государства во время выступления в Белом доме.
Присутствовавшие смехом отреагировали на это заявление.
Ранее во время интервью телеканалу Fox News Трамп перепутал Армению с Албанией. Он заявил, что завершил конфликты, считающиеся неразрешёнными.
«Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал глава Белого дома.
