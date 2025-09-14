Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что умные люди его не любят

Заявление американского президента вызвало смех у присутствующих.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатах Дональд Трамп заявил, что умные люди плохо относятся к нему. Видеозапись с речью американского лидера распространилась в социальных сетях.

«Умные люди меня не любят. И не любят то, о чем я говорю», — сообщил глава государства во время выступления в Белом доме.

Присутствовавшие смехом отреагировали на это заявление.

Ранее во время интервью телеканалу Fox News Трамп перепутал Армению с Албанией. Он заявил, что завершил конфликты, считающиеся неразрешёнными.

«Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал глава Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше