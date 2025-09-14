Премьер Польши призвал сдержать «волну пророссийских настроений» в стране

В министерстве обороны Белоруссии заявили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. В России при этом подчеркивают, что страна не наносила ударов по Польше и что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь этой страны.