Лукашенко написал Трампу письмо? Подробности встречи в Минске с представителем Президента США

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков раскрыл подробности встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и представителя Президента США Джона Коула. Какими были впечатления американцев после беседы с белорусским лидером? Что Президент США подарил Президенту Беларуси? Каким будет письмо Лукашенко Трампу? На эти и другие вопросы белорусский дипломат ответил в программе «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Какие впечатления были у американцев после беседы с Лукашенко.
Письмо Лукашенко от Трампа, «большая сделка» и снятие санкций с «Белавиа». Главное о перезагрузке отношений с США.
По словам Валентина Рыбакова, представители американской делегации были в «приятном шоке». Перед тем как уехать в гостиницу, они больше десяти минут не отпускали постпреда Беларуси в ООН.
«Они восхищались тем, как Президент вел беседу. Как они сами признают, они не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что Президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — рассказал дипломат.
Что Трамп подарил Лукашенко.
Валентин Рыбаков сообщил, что Дональд Трамп подарил Александру Лукашенко достаточно символичный подарок — фирменную кепку с цифрами 45−47. Эти цифры обозначают, что Трамп — 45-й и 47-й Президент США.
«Были и запонки с изображением Белого дома», — добавил он.
Что будет в письме Лукашенко Трампу.
Как сообщалось, Джон Коул привез в Минск письмо от Дональда Трампа, которое зачитал на встрече с Александром Лукашенко. В свою очередь белорусский лидер тоже написал письмо американскому коллеге.
Отвечая на вопрос, о чем говорится в письме, Валентин Рыбаков сказал:
«Я знаю, что письмо написано». Подробностей дипломат приводить не стал.
На неделе стало известно о новом раунде белорусско-американских переговоров — Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Это не первый приезд американца в Минск. В июне он уже был на переговорах у главы белорусского государства в составе делегации во главе со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом. -0-