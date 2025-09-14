Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко написал Трампу письмо? Подробности встречи в Минске с представителем Президента США

По словам Валентина Рыбакова, представители американской делегации были в «приятном шоке». Перед тем как уехать в гостиницу, они больше десяти минут не отпускали постпреда Беларуси в ООН.

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков раскрыл подробности встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко и представителя Президента США Джона Коула. Какими были впечатления американцев после беседы с белорусским лидером? Что Президент США подарил Президенту Беларуси? Каким будет письмо Лукашенко Трампу? На эти и другие вопросы белорусский дипломат ответил в программе «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Какие впечатления были у американцев после беседы с Лукашенко.

Письмо Лукашенко от Трампа, «большая сделка» и снятие санкций с «Белавиа». Главное о перезагрузке отношений с США.

По словам Валентина Рыбакова, представители американской делегации были в «приятном шоке». Перед тем как уехать в гостиницу, они больше десяти минут не отпускали постпреда Беларуси в ООН.

«Они восхищались тем, как Президент вел беседу. Как они сами признают, они не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что Президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — рассказал дипломат.

Что Трамп подарил Лукашенко.

Валентин Рыбаков сообщил, что Дональд Трамп подарил Александру Лукашенко достаточно символичный подарок — фирменную кепку с цифрами 45−47. Эти цифры обозначают, что Трамп — 45-й и 47-й Президент США.

«Были и запонки с изображением Белого дома», — добавил он.

Что будет в письме Лукашенко Трампу.

Как сообщалось, Джон Коул привез в Минск письмо от Дональда Трампа, которое зачитал на встрече с Александром Лукашенко. В свою очередь белорусский лидер тоже написал письмо американскому коллеге.

Отвечая на вопрос, о чем говорится в письме, Валентин Рыбаков сказал:

«Я знаю, что письмо написано». Подробностей дипломат приводить не стал.

На неделе стало известно о новом раунде белорусско-американских переговоров — Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Это не первый приезд американца в Минск. В июне он уже был на переговорах у главы белорусского государства в составе делегации во главе со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше