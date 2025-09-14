Лукашенко написал Трампу письмо? Подробности встречи в Минске с представителем Президента США

На неделе стало известно о новом раунде белорусско-американских переговоров — Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем Президента США Джоном Коулом. Это не первый приезд американца в Минск. В июне он уже был на переговорах у главы белорусского государства в составе делегации во главе со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом. -0-