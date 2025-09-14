Памфилова: Четыре участка в Белгородской и Брянской областях атаковали дроны ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее МВД РФ сообщило о возбуждении 11 уголовных дел за время проведения Единого дня голосования в стране, при этом девять из них — о ложных сообщениях о теракте. Кроме того, ведомство зафиксировало десять фактов атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях в период проведения голосования.