Памфилова: Четыре участка в Белгородской и Брянской областях атаковали дроны ВСУ

Три участка в Белгородской и один в Брянской области подверглись атакам украинских беспилотников в ходе выборов в Единый день голосования. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков… в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области… и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка… Брянской области… пришлось эвакуировать», — подчеркнула глава госоргана.
Она уточнила, что голосование было перенесено в резервные помещения. По ее словам, была проделана огромная работа по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработана система быстрой эвакуации.
Вопросы безопасности для Центризбиркома остаются на первом месте, отметила Памфилова.
Как писал сайт KP.RU, ранее МВД РФ сообщило о возбуждении 11 уголовных дел за время проведения Единого дня голосования в стране, при этом девять из них — о ложных сообщениях о теракте. Кроме того, ведомство зафиксировало десять фактов атак украинских дронов в Белгородской и Брянской областях в период проведения голосования.