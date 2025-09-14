Памфилова сообщила об атаке дронов на российские избирательные участки

В Единый день голосования несколько избирательных участков в России подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.
По ее словам, три инцидента произошли в Белгородской области и один — в Курской. Избирательные участки были оперативно эвакуированы в резервные помещения. Пострадавших нет.
Памфилова отметила, что перед выборами была проделана большая работа по подготовке резервных помещений, источников питания и системы эвакуации.
Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени после трех дней выборов различных уровней.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше