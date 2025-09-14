Ричмонд
Памфилова сообщила об атаке дронов на российские избирательные участки

В Единый день голосования несколько избирательных участков в России подверглись атакам беспилотников.

В Единый день голосования несколько избирательных участков в России подверглись атакам беспилотников. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, три инцидента произошли в Белгородской области и один — в Курской. Избирательные участки были оперативно эвакуированы в резервные помещения. Пострадавших нет.

Памфилова отметила, что перед выборами была проделана большая работа по подготовке резервных помещений, источников питания и системы эвакуации.

Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени после трех дней выборов различных уровней.

