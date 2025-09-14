Сколько россиян проголосовало на выборах-2025 за 12−14 сентября. Инфографика

В России завершился третий день единого дня голосования. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 16 миллионов избирателей приняли участие в выборах губернаторов и парламентов. Избирательные участки работали во всех регионах с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, сколько человек проголосовали по актуальным данным на выборах-2025 — в материале URA.RU.