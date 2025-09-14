Сколько россиян проголосовало на выборах-2025 за 12−14 сентября. Инфографика

В России завершился единый день голосования, проходивший с 12 по 14 сентября 2025 года.
В России завершился третий день единого дня голосования. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), более 16 миллионов избирателей приняли участие в выборах губернаторов и парламентов. Избирательные участки работали во всех регионах с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, сколько человек проголосовали по актуальным данным на выборах-2025 — в материале URA.RU.
Процентная явка на избирательные участки за все три дня ЕДГФото: URA.RU.
Явка по регионам.
По состоянию на 18:00 14 сентября 2025 года явка избирателей варьировалась по регионам. В Тамбовской области явка составила 52,54%, что соответствует 409 098 голосующим. В Дагестане явка на тот же час достигла 68,12%. Чувашия показала 55,21% с 501 284 избирателями, тогда как Воронежская область зафиксировала явку в 48,73%, с 876 110 голосами.
Некоторые регионы отметились низкой явкой.
В Смоленской области явка составила 32,7%. Новгородская область продемонстрировала 34,34% на 15:00, а Архангельская область к 18:00 показала 34,76% с 307 733 проголосовавшими.
Удмуртия сообщила о следующей активности: в Ижевске явка составила 22,55%, в Можге — 31,71%, в Глазове — 21,87%, а в Сарапуле — 23,48%. В Костромской области к 18:00 проголосовали 38,09%, а в Рязанской — 43,17%. Орловская область зафиксировала 28,90%, и в Липецкой области явка составила 26,83%.
Другие показали высокий результат.
В Курской области явка достигла 52,18% с 541 758 голосующими, в Ростовской области — 56,42%, в Краснодарском крае — 65,8%. Белгородская область показала 58,07%, в то время как в Самарской области явка составила 18,88% на выборах в городской округ и 37,30% на выборах в представительные органы муниципальных образований.
Дистанционное голосование показало хорошие результаты.
В Оренбургской области явка составила 47,69%, а в Свердловской области, с учетом дистанционного голосования, она достигла 38,42% в целом и 31,18% в Екатеринбурге. Челябинская область зарегистрировала 37,69% явки, а в Курганской области — 36,22%. Калужская область отметила 42,08% с помощью дистанционного электронного голосования, где 89,76% от поданных заявлений были реализованы.
Итоги выборов-2025.
По итогу наивысшие показатели зарегистрированы в Дагестане (68,12%) и Краснодарском крае (65,8%), тогда как в Смоленской области и Орловской области явка составила 32,7% и 28,90% соответственно. В Удмуртии явка была ниже 30% в нескольких городах, в то время как в Курской области активность достигла 52,18%. Итоги выборов будут обнародованы после завершения подсчета голосов.