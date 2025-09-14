Политолог Минченко раскрыл главную интригу выборов в Госдуму-2026

Политолог Евгений Минченко назвал главную интригу выборов в Госдуму-2026.
Госдуму может покинуть партия «Справедливая Россия» по итогам выборов 2026 года. Ее результат, по мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, станет главной интригой следующей парламентской кампании.
«Они никак не могут разобраться, они с умными или с красивыми. Они либо “Единая Россия лайт”, либо партия радикальных патриотов. Или они бабушек обнимают, или кувалдой Пригожина грозят. Насчет остальных партий я не сомневаюсь», — сказал нам эксперт.
Минченко добавил, что в преддверии парламентской кампании меняется и сам избиратель. Он, по словам эксперта, стал более прагматичным. «Есть запрос на конкретные решения и на результативность», — резюмировал Минченко.
Сегодня завершилась итоговая репетиция партий перед выборами в Госдуму. По всей стране прошли местные выборы. Россияне выбирали глав 21 региона и депутатов 11 законодательных собраний. Также в 25 субъектах проголосовали за глав административных центров.