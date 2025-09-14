Рогов отметил высокий уровень организации выборов в зоне спецоперации

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов различного уровня, проходящих в этом году, в числе кандидатов значится 1616 участников спецоперации. По ее мнению, такое масштабное участие ветеранов СВО связано с ростом интереса к общественной и политической деятельности среди людей, прошедших через военные испытания.