Рогов отметил высокий уровень организации выборов в зоне спецоперации

Российские бойцы могли проголосовать даже на передовой, отметил Рогов.

Источник: Комсомольская правда

Процесс голосования на выборах был организован качественно и на высоком уровне в зоне СВО. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО в новых регионах, также смогли воспользовался своим конституционным правом и отдать свои голоса. Процесс голосования организован качественно и на высоком уровне», — сказал он.

По его словам, бойцы активно использовали систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Имели место случаи, когда военнослужащие на передовой смогли реализовать свое избирательное право с помощью ДЭГ на выборах глав регионов, отметил Рогов.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в ходе выборов различного уровня, проходящих в этом году, в числе кандидатов значится 1616 участников спецоперации. По ее мнению, такое масштабное участие ветеранов СВО связано с ростом интереса к общественной и политической деятельности среди людей, прошедших через военные испытания.

