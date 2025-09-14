Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил о необходимости возродить безлюдные села в Курской области

Медведев отметил, что возрождение сел Курской области — задача власти.

Источник: Комсомольская правда

Все населенные пункты в Курской области, которые пострадали и обезлюдели из-за действий украинских боевиков, должны быть восстановлены. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время ВКС с отделениями в субъектах РФ.

«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны», — сказал политик.

Медведев отметил: он уверен, что это будет сделано.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что три участка в Белгородской и один в Брянской области подверглись атакам украинских беспилотников в ходе выборов в Единый день голосования. Она уточнила, что голосование было перенесено в резервные помещения. По ее словам, была проделана огромная работа по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработана система быстрой эвакуации.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше