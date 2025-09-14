Медведев заявил о необходимости возродить безлюдные села в Курской области

Все населенные пункты в Курской области, которые пострадали и обезлюдели из-за действий украинских боевиков, должны быть восстановлены. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время ВКС с отделениями в субъектах РФ.
«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны», — сказал политик.
Медведев отметил: он уверен, что это будет сделано.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что три участка в Белгородской и один в Брянской области подверглись атакам украинских беспилотников в ходе выборов в Единый день голосования. Она уточнила, что голосование было перенесено в резервные помещения. По ее словам, была проделана огромная работа по оборудованию резервных помещений, резервных источников питания, электроснабжения, хорошо проработана система быстрой эвакуации.