Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 79,64% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России на после обработки 53,02% протоколов, размещенные на онлайн-табло официального сайта ЦИК.

Богомаз лидирует на выборах губернатора Брянской области с 79,64% голосов.

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 79,64% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России на после обработки 53,02% протоколов, размещенные на онлайн-табло официального сайта ЦИК.

Как уточняет ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Андрей Архицкий занимает второе место с 10,43% голосов. На третьей строчке находится представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Тимошков, набравший 5,05%, а Геннадий Селебин из партии «Родина» следует за ним с 3,54%.

В избирательной комиссии отмечают, что явка на выборах в Брянской области оценивается как стабильная и соответствует среднерегиональным показателям. На момент публикации новости обработано чуть больше половины протоколов, и специалисты продолжают подсчет голосов. Окончательные итоги будут подведены после завершения обработки всех поступивших данных и рассмотрения возможных жалоб и замечаний по процедуре голосования.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше