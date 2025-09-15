Развожаев назвал причину высокой явки на выборы в Севастополе

Развожаев назвал активность горожан на выборах очень высокой, отметив, что по состоянию на 18 часов явка превысила 60%.
«Это говорит о том, что в Севастополе люди проявили максимальную ответственность. Севастопольцы пришли для того, чтобы еще раз сказать о том, что их выбору ничего не может помешать», — сказал Развожаев.
По его словам, и в преддверии выборов, и в дни досрочного голосования, и в основной период выборов было огромное количество вбросов и провокаций.
«Пытались дестабилизировать ситуацию, угрожать и так далее. И, конечно, севастопольцы, когда есть внешние угрозы, объединяются еще сильнее. Поэтому явка высокая. Люди проявили гражданскую ответственность, пришли и сделали свой выбор», — сказал Развожаев.
Он поблагодарил более 700 наблюдателей, которые в эти дни работали на избирательных участках, а также всех членов избирательных комиссий. По словам Развожаева, они так же, как и правоохранители, обеспечивали безопасность, действуя в рамках своих компетенций четко и профессионально, что очень важно.
В итоге никаких нарушений и провокаций на избирательных участках допущено не было, и прозрачность выборов была полная, подчеркнул Развожаев.
«Посетил уже после закрытия участков штаб общественного наблюдения… Наблюдение шло максимально пристально за всеми участками в режиме реального времени… Поэтому вопросов к легитимности выборов, к их законности, открытости быть в принципе не может. Осталось только дождаться подведения итогов», — заключил он.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 79,91% голосов после обработки 24,55% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем — Сергей Круглов («Справедливая Россия — За правду»), на четвертом — Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина («Новые люди»).