Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев заявил, что последние пять лет стали «историей победы» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству APA заявил, что события последних пяти лет являются «историей победы» для республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству APA заявил, что события последних пяти лет являются «историей победы» для республики. Он сказал это во время визита в населенные пункты, перешедшие под контроль Баку после конфликтов с Арменией в 2020 и 2023 годах.

«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что Азербайджан «доказал свою силу» всему миру, одержав победу на линии боевого соприкосновения.

Алиев также отметил, что Баку всегда был готов к миру, основанному на международном праве и справедливости.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.