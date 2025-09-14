Алиев заявил, что последние пять лет стали «историей победы» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству APA заявил, что события последних пяти лет являются «историей победы» для республики. Он сказал это во время визита в населенные пункты, перешедшие под контроль Баку после конфликтов с Арменией в 2020 и 2023 годах.
«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — подчеркнул Алиев.
Он добавил, что Азербайджан «доказал свою силу» всему миру, одержав победу на линии боевого соприкосновения.
Алиев также отметил, что Баку всегда был готов к миру, основанному на международном праве и справедливости.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.