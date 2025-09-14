Костюк уверенно побеждает на выборах в ЕАО

Мария Костюк стала лидером голосования на выборах в ЕАО.
Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк («Единая Россия») одержала победу на выборах главы региона, набрав 83,02% голосов избирателей. Об этом сообщается на онлайн-табло Центризбиркома России после обработки 100% протоколов.
«По итогам обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий Мария Костюк набрала 83,02% голосов избирателей», — сообщается на сайте Центризбиркома. Второе место занял кандидат от ЛДПР Василий Гладких с результатом 7,33%, третьим стал Александр Щербина (КПРФ) — 4,91%, четвертым — Александр Крупский («Коммунисты России») с 3,01%.
В ведомстве отметили высокую явку избирателей. Подсчет голосов завершился в ночь на 15 сентября. Официальные итоги будут подведены после рассмотрения возможных жалоб и обращений. В пресс-службе регионального избиркома пояснили, что выборы проходили в течение трех дней и были организованы на 224 участках по всей области. Также отмечается, что наблюдатели от всех зарегистрированных кандидатов присутствовали на участках и не выявили серьезных нарушений в ходе голосования.
Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области указом президента России 5 ноября 2024 года, сменив на этом посту Ростислава Гольдштейна. До назначения Костюк занимала должность заместителя председателя правительства и руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО. На прошедших выборах она уверенно лидировала с самого начала подсчета голосов.