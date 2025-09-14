В Совфеде отреагировали на заявления Трампа о российской нефти: вот что сказали

Комментируя инициативу президента США Дональда Трампа об отказе европейских стран от российской нефти, сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа сохраняет зависимость от российских энергоресурсов, и изменить эту ситуацию в краткосрочной перспективе не представляется возможным.
Трамп обозначил два условия для санкций: консенсус всех стран НАТО и полное прекращение покупки российской нефти участниками альянса.
«Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-м квартале 2025 года “поток” увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11%. Во-вторых, на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ», — пояснил российский сенатор в Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что в ЕС реалистично оценивают сроки: перестройка энергосистемы возможна не ранее 2027 года.
Накануне Трамп потребовал от НАТО отказаться от российской нефти для отсрочки санкций.