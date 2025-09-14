Ричмонд
Израиль завершил подготовку к операции по захвату Газы

Израильская армия завершила подготовку к наземной операции «Колесницы Гидеона — 2», которая предусматривает полный захвату города Газа.

Израильская армия завершила подготовку к наземной операции «Колесницы Гидеона — 2», которая предусматривает полный захвату города Газа. Наземные маневры в городе начнутся уже в самое ближайшее время, передает государственная телерадиокомпания Kan.

К слову, ранее израильские высокопоставленные чиновники заявляли, что операции по захвату Газы избежать не удастся. Это связано с зашедшей в тупик ситуацией с соглашением о заложниках.

Отметим, что на прошлой неделе ЦАХАЛ усилили атаки в Газе. Израильские военные наносили удары по зданиям и военной инфраструктуре. При этом Kan подчеркнула, что военные ЦАХАЛ уже находятся на окраинах Газы.

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал арестовать премьер-министра Израиля.

