Израиль завершил подготовку к операции по захвату Газы

Израильская армия завершила подготовку к наземной операции «Колесницы Гидеона — 2», которая предусматривает полный захвату города Газа. Наземные маневры в городе начнутся уже в самое ближайшее время, передает государственная телерадиокомпания Kan.
К слову, ранее израильские высокопоставленные чиновники заявляли, что операции по захвату Газы избежать не удастся. Это связано с зашедшей в тупик ситуацией с соглашением о заложниках.
Отметим, что на прошлой неделе ЦАХАЛ усилили атаки в Газе. Израильские военные наносили удары по зданиям и военной инфраструктуре. При этом Kan подчеркнула, что военные ЦАХАЛ уже находятся на окраинах Газы.
