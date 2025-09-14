Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге на выборах губернатора за Паслера проголосовали 58% жителей

Паслер стал врио губернатора 26 марта 2025 года по указу президента РФ.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, представляющий «Единую Россию», лидирует на досрочных выборах главы региона. По данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 83,58% протоколов он набрал 58,84% голосов.

Денис Паслер стал врио губернатора Свердловской области 26 марта 2025 года по указу президента РФ Владимира Путина. Он заменил Евгения Куйвашева, который управлял регионом с 2012 года. До этого Паслер возглавлял Оренбургскую область, где в 2024 году победил на выборах во второй раз, набрав 78,14% голосов.

Уточняется, что кандидат от КПРФ, Александр Ивачев, занимает второе место с 14,81%. Третье место у Андрея Кузнецова от «Справедливой России — Патриотов — За правду» с 12,43%. Четвертый результат у Александра Каптюга от ЛДПР — 6,35%. Пятое место у Ранта Краева от «Новых людей» с 2,86%.

Напомним, по данным Свердловского избиркома, в голосовании приняли участие около 1.265.617 человек. Также была возможность дистанционного электронного голосования.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше