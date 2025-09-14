Ричмонд
Стало известно, как Зеленский хочет использовать инцидент с дронами в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский использует инцидент с дронами в Польше с целью втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский использует инцидент с дронами в Польше с целью втянуть страны НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт», — предполагает профессор.

Он отметил, что уже больше года звучат предостережения о подобных попытках со стороны Зеленского.

Ранее Зеленский призвал страны Североатлантического альянса ответить на инцидент с дронами в Польше.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

