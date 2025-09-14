Стало известно, как Зеленский хочет использовать инцидент с дронами в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский использует инцидент с дронами в Польше с целью втянуть страны НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт», — предполагает профессор.
Он отметил, что уже больше года звучат предостережения о подобных попытках со стороны Зеленского.
Ранее Зеленский призвал страны Североатлантического альянса ответить на инцидент с дронами в Польше.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше