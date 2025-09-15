«Это великолепные выборы»: глава избиркома Севастополя о голосовании

Комментируя работу региональных избиркомов, она назвала ее «блестящей» на фоне имеющихся в городе вызовов. По ее словам, это стало результатом того, что при подготовке к выборам все движения и действия при любой ситуации были согласованы с правоохранительными органами и отработаны до автоматизма в ходе тренировок.