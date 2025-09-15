«Это великолепные выборы»: глава избиркома Севастополя о голосовании

«Это просто великолепные выборы, потому что никаких нарушений, жалоб на организацию избирательного процесса. Никаких вообще жалоб, которые могли бы повлиять на волеизъявления избирателей, у нас не зафиксировано», — сказала Фаустова.
Она уточнила, что только одна жалоба была рассмотрена на рабочей группе в Севастопольской городской избирательной комиссии, состоящей из представителей разных политических партий, но после рассмотрения ее в присутствии кандидата, подавшего жалобу, она была признана необоснованной.
Фаустова отметила, что не может оценивать работу кандидатов на выборах, однако может сказать, что с их стороны кампания прошла корректно, в рамках закона.
«И по агитационным материалам вы это тоже сами видели. Нам на агитационные материалы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию, в территориальной комиссии жалоб не подавалось. Мы не зафиксировали нарушений в агитации», — добавила Фаустова.
Комментируя работу региональных избиркомов, она назвала ее «блестящей» на фоне имеющихся в городе вызовов. По ее словам, это стало результатом того, что при подготовке к выборам все движения и действия при любой ситуации были согласованы с правоохранительными органами и отработаны до автоматизма в ходе тренировок.
«Поэтому я считаю, что комиссии отработали блестяще. Ни одной угрозы для жизни избирателей и для самих себя, для членов комиссии создано не было. И вся документация находилась опечатанная в сейфе в полной сохранности», — подытожила Фаустова.