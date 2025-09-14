Арабские страны обвинили Тель-Авив в подрыве мирных отношений

Действия Израиля в отношении Катара и палестинцев сводят на нет перспективы мирного сосуществования еврейского государства со странами Ближнего Востока и угрожают всем действующим и потенциальным договоренностям о нормализации. Об этом сообщается в тексте проекта итоговой декларации арабо-исламского саммита в Катаре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В субботу главы внешнеполитических ведомств арабских и исламских государств подготовили проект Дохинской декларации, который будет вынесен на утверждение лидерами этих стран в понедельник.
«Жесткие действия Израиля против братского Катарского государства и продолжение его агрессивной политики в отношении палестинцев, включая преступления геноцида, этнические чистки, создание голода, блокаду, экспансионистскую поселенческую и политическую деятельность, подрывают возможность установления мира и мирного сосуществования в регионе и ставят под угрозу все достижения в сфере нормализации отношений с Израилем, в том числе существующие и планируемые соглашения», — указано в проекте декларации.
В 2020 году несколько арабских государств, в числе которых региональные соседи Катара — Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, в рамках инициированных США Авраамовых соглашений подписали с Израилем договоры о его признании и нормализации двусторонних отношений. До начала войны в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года также обсуждалось возможное присоединение к этим договоренностям Саудовской Аравии.
9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и ВВС нанесли удар по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.
Читайте материал по теме: Нетаньяху признал, что лидеры ХАМАС в Катаре живы.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.