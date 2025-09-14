Арабские страны обвинили Тель-Авив в подрыве мирных отношений

9 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Позже пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и ВВС нанесли удар по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.