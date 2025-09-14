Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Власть начинается снизу»: Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах

Зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость власти — это основа существования государства. Он подчеркнул, что если власть начинает «сыпаться», страну ждут серьёзные потрясения.

Источник: Life.ru

Медведев отметил, что выборы в России проходили фактически в боевых условиях — и не только в приграничных регионах. Политик поблагодарил россиян, которые пришли на участки и тем самым «укрепили страну».

«Власть начинается снизу: с муниципального уровня, с регионов. И если она рушится — это прямая дорога к беде», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев назвал Единый день голосования «практически боевым». Он подчеркнул, что трудности были не только в приграничных районах, но и по всей стране. А голосование в Курской области, заявил Медведев, стало актом мужества.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше