Россияне с 15 сентября дня смогут посещать Китай без виз

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в КНР, ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года отсутствуют. Срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять не менее шести месяцев. В то же время, как отмечают в посольстве, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия. Безвизовый режим распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан. При этом разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, как, например, Тибет.