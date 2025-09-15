Взрывы поразили два объекта критической инфраструктуры под Нежином

В окрестностях Нежина Черниговской области два предприятия критической инфраструктуры подверглись ударам взрывов, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.
По данным источника, российские беспилотники нанесли удары по двум объектам, один из которых занимается хранением топливных материалов. После попадания дрона там возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
Кроме того, в ночь на 14 сентября украинские СМИ сообщили о взрыве на нефтебазе в Киевской области. В связи с повреждением объекта «Украинская железная дорога» изменила маршруты движения поездов в этом регионе.
До этого в Киевской области раздались мощные взрывы.