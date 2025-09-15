Депутат Рады сообщил об огромном бюджетном дефиците в судебной системе Украине

«Высший совет правосудия открывает нам удивительные цифры: после остановки финансирования USAID в бюджете судебной системы образовалась дыра в 3,8 миллиарда гривен на 2026 год — то есть почти 100 миллионов долларов по нынешнему курсу», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.