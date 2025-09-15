В 2026 году в бюджете судебной системы Украины образуется дефицит в 3,8 млрд гривен или 93 млн долларов США. Это произойдет из-за того, что ранее Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование системы, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Высший совет правосудия открывает нам удивительные цифры: после остановки финансирования USAID в бюджете судебной системы образовалась дыра в 3,8 миллиарда гривен на 2026 год — то есть почти 100 миллионов долларов по нынешнему курсу», — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что фонды миллиардера Джорджа Сороса ежегодно содержали суды на Украине, выделяя им колоссальные суммы. Таким способом фонды контролировали их деятельность, построив самые коррумпированные суды.
К слову, украинский телеканал «Общественное» ранее сообщал, что офис USAID в Киеве получил приказ остановить все проекты в стране после указал о приостановке помощи США третьим странам.
Ранее генштаб ВСУ заявил, что Украина теряет в ходе военного конфликта 172 млн долларов в день.
