Президент Алжира утвердил состав нового правительства



15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун утвердил состав нового правительства страны. Как сообщил официальный представитель главы государства, в кабинет под руководством премьер-министра Сифи Гриба вошли 10 новых министров. Об этом пишет ТАСС.

«Президент республики Абдельмаджид Теббун в воскресенье назначил членов нового правительства во главе с премьер-министром Сифи Грибом», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Algeria Press Service.

14 сентября агентство сообщило, что Теббун назначил исполняющего обязанности главы правительства Гриба на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новый кабинет. Как следует из опубликованного списка, в состав нового правительства вошли 10 министров.

Занимавший пост министра промышленности Гриб был назначен и.о. премьер-министра страны 28 августа, сменив на этом посту Надира Араби. -0-