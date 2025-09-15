Пушков объяснил, почему ЕС не выполняет требования Трампа отказаться от энергоносителей РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал стремление американского лидера Дональда Трампа заставить страны Европы отказаться от импорта российских углеводородов. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«…Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-ом квартале 2025 года “поток” увеличился на 16 процентов. Общая доля России в потребляемом в Европе объеме трубопроводного газа — более 11 процентов», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий сенатор дал после публикации издания The Washington Post, посвященной новым требованиям Президента Соединенных Штатов в отношении стран Евросоюза.
Согласно выводам обозревателей, Дональд Трамп намеревается склонить государства Старого Света к отказу от всех российских энергоносителей, потому что сам не хочет вводить очередной пакет санкционных ограничений со стороны американской Администрации.
Алексей Пушков добавил, что Евросоюз не заинтересован в прекращении импорта углеводородов РФ, потому что крайне от них зависим. Он отметил, что даже к 2027 году страны региона могут не завершить свой проект перехода на альтернативные источники энергии.
В свою очередь, эксперт Наталья Мильчакова в рамках эксклюзивной беседы с «МК» ранее объяснила, как политика Дональда Трампа связана с желанием США поставить Европу в зависимость от собственного «голубого топлива».
