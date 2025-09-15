Ричмонд
Глава МИД Израиля оскорбил премьера Испании

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар охарактеризовал премьер-министра Испании Педро Санчеса и его кабинет министров как позорище для государства на фоне состоявшихся в воскресенье пропалестинских акций протеста в Мадриде.

В воскресенье сторонники Палестины устроили столкновения в ходе заключительного этапа велосипедной гонки «Вуэльта Испании» в Мадриде, что вынудило устроителей досрочно остановить соревнование.

Сообщалось, что правоохранительные органы применяли слезоточивый газ для разгона протестующих.

«Несколько дней назад глава правительства Испании выражал сожаление по поводу отсутствия у него атомной бомбы для “остановки Израиля”. Сегодня он призвал активистов выйти на акции протеста. Пропалестинская масса услышала подстрекательские призывы и нарушила проведение велогонки “Вуэльта”. В результате спортивное событие, всегда бывшее источником национальной гордости Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство — позор Испании!» — написал Саар в социальной сети X.

