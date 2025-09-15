Ричмонд
ВСУ несут тяжёлые потери на стыке Белгородской и Курской областей

Количество техники ВСУ на приграничном участке между Белгородской и Курской областями значительно сократилось. Об этом оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Идиллия рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице.

Боец ВС РФ отметил, что враг активно и слаженно действует в приграничной зоне, пытаясь наносить удары тремя эшелонами. Тем не менее Армия России на стыке приграничных регионов уничтожила множество вражеских машин, среди которых были САУ «Акация», шведская бронемашина CV90, иностранные БМП и БТР М113. Участник СВО подчеркнул, что поразил технику противника, когда она приближалась к нашим позициям.

Напомним, ранее боец ВС РФ с позывным Лабиринт рассказал, что украинские боевики пытаются сосредоточить усилия на стыке Курской и Белгородской областей, однако бойцы Армии Росси полностью контролируют этот район, срывая ротации противника и уничтожая склады с боеприпасами.

