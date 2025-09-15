Хинштейн набрал свыше 85% на выборах губернатора в Курской области

Врио губернатора Курской области, Александр Хинштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», получает 86,92% голосов после обработки 97,23% протоколов на выборах в регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Подчеркивается, что Геннадий Баев, кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и депутат Курской областной думы, набрал 2,60% голосов. Алексей Бобовников, также депутат областной думы и кандидат от КПРФ, получил 5,09% голосов. Алексей Томанов, представитель ЛДПР и депутат областной думы, занял четвёртое место с 4,08% голосов.
Напомним, 14 сентября уровень участия в выборах достиг 52,18%. В голосовании приняли участие 451 758 человек, которые выразили своё мнение.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на выборах губернатора за Дениса Паслера проголосовали 58% жителей.