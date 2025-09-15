Вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для россиян

Группа «Аэрофлот» сейчас выполняет рейсы в шесть городов Китая: в город Санья — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин — из Владивостока и Красноярска; в Шанхай — из Москвы и Владивостока; в Пекин — из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг — из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае «Аэрофлот» ожидает роста пассажиропотока между странами.