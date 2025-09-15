Вступил в силу безвизовый режим въезда в КНР для россиян

ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.
Кто имеет право въехать в КНР без визы.
Согласно справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства России в Пекине, безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Он распространяется на россиян, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Ранее для соответствующих поездок требовалось оформление следующих категорий виз: L — туризм, M — деловая виза, F — обмены в сфере науки, образования, спорта, культуры и здравоохранения, Q2 — посещение родственников-граждан КНР и иностранцев, имеющих вид на жительство КНР, G — транзит.
При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, едущих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.
Кроме того, как уточнили в дипмиссии, родственникам россиян, работающих и обучающихся в Китае, а также сотрудников российских загранучреждений, планирующим приезд в страну с целью посещения близких, также по-прежнему необходимо будет оформить визу категории S2.
Требования по въезду в Китай для несовершеннолетних граждан те же, что и для взрослых.
Как долго можно находиться в Китае.
Находиться на территории Китая с момента въезда в страну можно 30 дней. Как сообщили РИА Новости в посольстве России, общий срок в 30 дней отсчитывается с 00.00 часов следующих за днем въезда суток (например, если гражданин въезжает в Китай 17-го числа днем, то отсчет 30 дней начинается с 00.00 18-го числа).
В течение 24 часов с момента въезда на территорию Китая граждане России, если они проживают вне отелей, обязаны оформить в полиции регистрацию по месту пребывания. Если нужно будет остаться в стране более чем на 30 дней по причине чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств, можно обратиться в местные органы общественной безопасности для получения соответствующего разрешения.
Ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года на настоящий момент отсутствуют.
Куда можно будет поехать в Китае.
В течение разрешенного периода пребывания разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, в частности, Тибетского автономного района.
Безвизовый режим для россиян распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан в Китае.
Требования к документам.
Срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). При наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия.
Как заявили РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР, на настоящий момент нет ограничений по изначальному сроку действия заграничного паспорта. Таким образом, въехать в Китай можно будет и по пятилетнему загранпаспорту, и по десятилетнему биометрическому.
Безвизовый режим действует при использовании общегражданского заграничного паспорта при въезде в Китай. Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, не подпадает под действия новых правил.
Наличие медицинского полиса для безвизового въезда не требуется. Однако, учитывая высокую стоимость медицинских услуг в Китае, посольство России призывает российских граждан обязательно оформить страховку.
Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником миграционной службы КНР непосредственно в пункте пропуска. При этом пограничники вправе отказать во въезде россиянам, у которых цель визита не соответствует требованиям безвизового режима, или которым запрещен въезд в Китай.
Посольство России в Китае рекомендует гражданам подготовить и взять с собой дополнительные материалы, подтверждающие цель поездки, такие как бронь отеля, авиабилеты, приглашение принимающей стороны, документы о родстве, а также прочую аргументацию, вплоть до переписки в социальных сетях.
По всем вопросам, связанным с безвизовым режимом, можно обращаться напрямую к государственному управлению по делам миграции КНР по телефону круглосуточной горячей линии: +86 12367 из России и 12367 из Китая. На горячей линии осуществляется поддержка и на русском языке. Корреспондент РИА Новости протестировал сервис горячей линии: китайский сотрудник со знанием русского языка оперативно ответил на звонок и предоставил необходимую информацию.
Рост турпотока.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года на фоне введения безвизового режима превысит два миллиона.
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщал РИА Новости, что компания будет мониторить спрос на билеты в Китай и при этого показателя увеличит частоту имеющихся рейсов.
Группа «Аэрофлот» сейчас выполняет рейсы в шесть городов Китая: в город Санья — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин — из Владивостока и Красноярска; в Шанхай — из Москвы и Владивостока; в Пекин — из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг — из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае «Аэрофлот» ожидает роста пассажиропотока между странами.
Министр транспорта Андрей Никитин заявил журналистам, что его ведомства при планировании по транспорту ориентируется на прогноз роста туристического пассажиропотока в Китай на 30−40% после введения безвиза.
Третьего сентября в «Яндекс Путешествиях» сообщили, что количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло вдвое после объявления о безвизовом режиме въезда.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь приветствовал увеличение количества поездок и числа приезжающих в Китай россиян.
«Китай придает большое значение вопросу упрощения передвижения людей между двумя странами и поддерживает укрепление связей между народами двух стран», — отметил дипломат.
Ответные меры России.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая.
Как сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, поручение главы государства по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе.
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков еще нет.