Железные, без лишних чувств и по приказу: Как технологии будущего стирают ВСУ с лица земли

Лазерный комплекс, который получил отряд специального назначения ВС РФ «Кочевник», в буквальном смысле сжигает вражеские беспилотники в воздухе, повреждая их рули или приводя в действие боевую часть. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, преимуществом разработки является экономия, так как на поражение сравнительно дешёвых БПЛА не тратятся дорогостоящие зенитные ракеты. Впрочем, применяться система может лишь в ясную погоду, так как туман, дождь или снег преграждают лучу путь к цели.