Системы ПВО НАТО из Греции и Испании предложили отправить на восточный фланг

«Россия должна знать, что мы всегда будем отвечать», — утверждал он, комментируя инциденты с БПЛА в Польше и Румынии. По его словам, для НАТО важно улучшить оборонительные возможности на границах альянса. «А это предусматривает, прежде всего, противовоздушную оборону, которая в состоянии лучше и быстрее реагировать. У нас для этого есть системы обороны в Греции, в Испании. Мы должны задуматься над тем, чтобы, возможно, направить их напрямую на восточный фланг НАТО», — сказал Вадефуль.