Для россиян вступил в силу безвизовый режим в соседнюю страну

Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, которые направляются в КНР с туристическими и деловыми целями, для посещения родственников, транзита или для участия в гуманитарных обменах, уточнило посольство России в Китае в своем телеграм-канале.