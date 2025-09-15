Для россиян вступил в силу безвизовый режим в соседнюю страну

Для российских граждан с 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим въезда в Китай. Без оформления разрешительных документов россияне могут въезжать в соседнее государство на срок до 30 дней.
Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, которые направляются в КНР с туристическими и деловыми целями, для посещения родственников, транзита или для участия в гуманитарных обменах, уточнило посольство России в Китае в своем телеграм-канале.
Однако важно знать, что безвиз не распространяется на россиян, прибывающих в КНР с целью работы, учебы и журналистской деятельности. Также визы по-прежнему нужно оформлять направляющимся в Китай водителям, экспедиторам и переводчикам.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Пекин с 15 сентября вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан. Он будет действовать ровно год.
Ранее также стало известно, что россияне смогут продлевать безвизовые пребывание в Китае.
