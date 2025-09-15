В Госдуме рассказали о подготовке на Западе к выборам в РФ 2026 года

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в Единый день голосования несколько избирательных участков в России подверглись атакам беспилотников. По ее словам, три инцидента произошли в Белгородской области и один — в Курской. Избирательные участки были оперативно эвакуированы в резервные помещения. Пострадавших нет. Памфилова отметила, что перед выборами была проделана большая работа по подготовке резервных помещений, источников питания и системы эвакуации.