В Госдуме рассказали о подготовке на Западе к выборам в РФ 2026 года

Западные страны уже ведут активную подготовку к выборам в Государственную Думу 2026 года, чтобы попытаться нанести России стратегическое поражение, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
«Запад уже активно готовится к выборам в Госдуму-2026. Цель наших противников — нанести России стратегическое поражение — не изменилась. А выборы, как они считают, это одна из удобных возможностей попытаться разрушить наше внутригосударственное единство», — сказал он.
Голосование прошло в России с 12 по 14 сентября, оно завершилось в 21:00 по московскому времени после трех дней выборов различных уровней.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в Единый день голосования несколько избирательных участков в России подверглись атакам беспилотников. По ее словам, три инцидента произошли в Белгородской области и один — в Курской. Избирательные участки были оперативно эвакуированы в резервные помещения. Пострадавших нет. Памфилова отметила, что перед выборами была проделана большая работа по подготовке резервных помещений, источников питания и системы эвакуации.
