Анналена Бербок, действующий председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, не исключила сценарий отправки на территорию Украины «миротворческого» контингента. Ее слова приводит издание Bild.
«…Если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются “голубые каски”, то это, надеюсь, может обеспечить прочный мир», — отметила Анналена Бербок.
Напомним, что минувшей весной немецкий политик покинула пост министра иностранных дел ФРГ в связи с формированием нового Правительства страны, а в конце июня она также сняла с себя полномочия депутата национального Парламента.
В ходе беседы с корреспондентом Bild Анналена Бербок заявила, что наличие «миротворческого» военного контингента на Украине поможет защитить соглашение об урегулировании кризиса, когда соответствующий документ будет подписан.
Однако российское руководство уже неоднократно указывало европейским политикам на то, что оно не потерпит наличия иностранных армий на территории Незалежной. Ранее американские эксперты объяснили, какой важный «сигнал» Президент РФ Владимир Путин послал коллективному Западу, вновь затронув вопрос передислокации военных контингентов.
