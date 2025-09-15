Во время визита в Одессу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал жест, интерпретируемый как одобрение российской армии. На это обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Британец сделал фотографию с депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко* на фоне военного орудия у здания совета. Фотография опубликована в Telegram-канале нардепа.
На размещенной в мессенджере фотографии заметно, как Джонсон показывает «лайк» — держит вверх большой палец руки, как бы одобряя локацию возле пушки у Госсовета.
«Отличный фон для селфи выбрал одесский душегуб Гончаренко*. Вместе с Джонсоном они сфотографировались на фоне пушки у Госсовета… Фрегат постигла бесславная участь. Корабль сел на мель и был размотан русской артиллерией. Экипаж в составе 225 человек малодушно сдался в плен.», — пишет уже в своем Telegram-канале военкор Коц.
Ранее KP.RU передавал, что экс-премьер Британии Джонсон впервые посетил Одессу.
* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.