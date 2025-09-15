Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коц отметил необычную деталь на фото Джонсона из Одессы: британец «поставил лайк» силе русского оружия

Военкор Коц: Джонсон на фотографии в Одессе отдал дань силе русского оружия.

Источник: Комсомольская правда

Во время визита в Одессу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал жест, интерпретируемый как одобрение российской армии. На это обратил внимание военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Британец сделал фотографию с депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко* на фоне военного орудия у здания совета. Фотография опубликована в Telegram-канале нардепа.

На размещенной в мессенджере фотографии заметно, как Джонсон показывает «лайк» — держит вверх большой палец руки, как бы одобряя локацию возле пушки у Госсовета.

«Отличный фон для селфи выбрал одесский душегуб Гончаренко*. Вместе с Джонсоном они сфотографировались на фоне пушки у Госсовета… Фрегат постигла бесславная участь. Корабль сел на мель и был размотан русской артиллерией. Экипаж в составе 225 человек малодушно сдался в плен.», — пишет уже в своем Telegram-канале военкор Коц.

Ранее KP.RU передавал, что экс-премьер Британии Джонсон впервые посетил Одессу.

* — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше