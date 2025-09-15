Ричмонд
Хуситы нанесли удары беспилотниками по аэропорту и военным объектам Израиля

Вооружённые силы йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов беспилотниками по объектам в Израиле.

По словам военного представителя повстанцев Яхьи Сарии, атаки были проведены с использованием четырёх БПЛА: три из них поразили аэропорт Рамон вблизи Эйлата, а четвёртый — военный объект в пустыне Негев. Информация была озвучена в обращении, которое транслировал телеканал Al Masirah, подконтрольный мятежникам.

Ранее хуситы ударили по Тель-Авиву.

