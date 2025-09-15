Ричмонд
На базе «Арматы» создадут боевую машину поддержки танков нового поколения

Перспективной платформой для новой российской боевой машины поддержки танков может стать тяжёлая БМПТ-15 семейства «Армата». Установка нового модуля позволит использовать отечественную технику нового поколения в другой конфигурации. Об этом в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» рассказал директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Источник: Life.ru

«Перспективной платформой для БМПТ нового поколения может стать тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 семейства гусеничных машин на платформе “Армата”. На тяжёлой БМП может устанавливаться другой модуль, и использоваться может эта машина уже в другой конфигурации — боевой машины поддержки танков», — отметил Потапов.

Кроме того, эксперт в ходе интервью объяснил, как изменились танки ВС РФ за время СВО, какая судьба ждёт ТОС «Солнцепёк», каким станет БМПТ «Терминатор» и смогут ли российские танки отказаться от «мангалов».

Ранее Life.ru узнал, как бойцы модернизируют танки на передовой. Кстати, в ходе СВО немецкий Leopard остался без башни после дуэли с российским танком. А польские танки сгорают с экипажем ВСУ после первого же выстрела.