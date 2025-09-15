На базе «Арматы» создадут боевую машину поддержки танков нового поколения

«Перспективной платформой для БМПТ нового поколения может стать тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 семейства гусеничных машин на платформе “Армата”. На тяжёлой БМП может устанавливаться другой модуль, и использоваться может эта машина уже в другой конфигурации — боевой машины поддержки танков», — отметил Потапов.