На базе «Арматы» создадут боевую машину поддержки танков нового поколения

«Перспективной платформой для БМПТ нового поколения может стать тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 семейства гусеничных машин на платформе “Армата”. На тяжёлой БМП может устанавливаться другой модуль, и использоваться может эта машина уже в другой конфигурации — боевой машины поддержки танков», — отметил Потапов.
Кроме того, эксперт в ходе интервью объяснил, как изменились танки ВС РФ за время СВО, какая судьба ждёт ТОС «Солнцепёк», каким станет БМПТ «Терминатор» и смогут ли российские танки отказаться от «мангалов».
