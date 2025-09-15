Ричмонд
В Польше призвали ввести бесполетную зону над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости обдумать введение бесполетной зоны над Украиной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Однако принять такое решение Варшава может только со своими союзниками.

При этом глава польского МИД напомнил, что эту идею уже обсуждали год назад, когда президентом США был Джо Байден.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно», — заявил Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что по-прежнему не располагает сведениями о цели полета БПЛА над Польше, добавив, что на данный момент по этому вопросу есть лишь «слухи» и «спекуляции».

Ранее сообщалось, что Варшава не смогла опровергнуть доводы постпреда России Василия Небензи по инциденту с дронами.

